ЗАМАНА - Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана

Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана

Автор
03 апреля, 2020. Пятница 18:29
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД в условиях распространения коронавирусной эпидемии обговорили сегодня, 3 апреля, в рамках собрания оперативного штаба, специально организованного в этих целях.
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
Общество
Штаб под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова работал в режиме ВКС.

Были обговорены проекты распоряжений, касающихся утверждения списка системно-образующих организаций, формирования перечня поддержки для увеличения устойчивости развития экономики республики и резервных средств, а также вопрос, связанный с уменьшением напряженности на рынке труда Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top