Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана

Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД в условиях распространения коронавирусной эпидемии обговорили сегодня, 3 апреля, в рамках собрания оперативного штаба, специально организованного в этих целях.



Штаб под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова работал в режиме ВКС.