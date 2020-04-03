Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2020. Пятница 18:29
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД в условиях распространения коронавирусной эпидемии обговорили сегодня, 3 апреля, в рамках собрания оперативного штаба, специально организованного в этих целях.
Штаб под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова работал в режиме ВКС.
Были обговорены проекты распоряжений, касающихся утверждения списка системно-образующих организаций, формирования перечня поддержки для увеличения устойчивости развития экономики республики и резервных средств, а также вопрос, связанный с уменьшением напряженности на рынке труда Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
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