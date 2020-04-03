Дагестанцам следует с ответственностью отнестись к режиму самоизоляции

Ограничения будут действовать до тех пор, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не улучшится. Для этого оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции. Продукты и лекарства, по возможности, заказывайте через интернет с доставкой. Не ходите в гости, не выезжайте на природу. Выходить из дома можно только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью. Также можно выходить на работу, если есть обязанность её посещения, можно совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгуливать собаку в радиусе не более ста метров от дома. Можно выносить бытовой мусор.