Ограничения будут действовать до тех пор, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не улучшится. Для этого оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции. Продукты и лекарства, по возможности, заказывайте через интернет с доставкой. Не ходите в гости, не выезжайте на природу. Выходить из дома можно только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью. Также можно выходить на работу, если есть обязанность её посещения, можно совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгуливать собаку в радиусе не более ста метров от дома. Можно выносить бытовой мусор.
Дагестанцам следует с ответственностью отнестись к режиму самоизоляции
- Автор Габи
- 03 апреля, 2020. Пятница 12:26
Согласно указу Главы РД Владимира Васильева населению необходимо воздержаться от посещений религиозных объектов, мест массового скопления людей. Также не стоит выезжать за пределы Республики Дагестан ни для туризма, ни для отдыха.
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