Почему важно было продлить нерабочий период в стране?

Давайте подумаем, почему так важно было продлить ограничительные меры по стране?

Нужно не забывать, что главам регионов страны дано право самостоятельно принимать решение, основываясь на эпидемиологической ситуации в субъектах.

Пик эпидемии в России еще не пройден, поэтому мы не можем просто выйти из дома и начать ходить на работу, в кафе, кино и в другие места. В данный момент нам все еще необходимо быть бдительными.

Важно помнить, что решение, которое будет принято Главной Дагестана, будет полностью основываться на коронавирусной ситуации в республике.

Мы хотим вернуть свою привычную жизнь — мы можем. Как только ситуация с коронавирусом в Дагестане пойдет на спад, количество нерабочих дней сократится.

Когда отправляетесь за покупками в продуктовые или аптеки, соблюдайте дистанцию не менее метра. Не прикасайтесь вне дома к лицу, мойте чаще руки и не разрешайте детям играть на улице.

Выгуливать животных стоит утром или вечером, когда на улице мало людей. Следите, чтобы питомец не подбирал лишнего с улиц и не контактировал с посторонними людьми.

Будьте здоровы!