ЗАМАНА - Почему важно было продлить нерабочий период в стране?

Почему важно было продлить нерабочий период в стране?

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03 апреля, 2020. Пятница 12:36
Почему важно было продлить нерабочий период в стране?

2 апреля президент России Владимир Путин обратился к стране и объявил весь апрель нерабочим, что вызвало множество вопросов как у людей работающих, так и у работодателей.

Почему важно было продлить нерабочий период в стране?
Общество

Давайте подумаем, почему так важно было продлить ограничительные меры по стране?
Нужно не забывать, что главам регионов страны дано право самостоятельно принимать решение, основываясь на эпидемиологической ситуации в субъектах.
Пик эпидемии в России еще не пройден, поэтому мы не можем просто выйти из дома и начать ходить на работу, в кафе, кино и в другие места. В данный момент нам все еще необходимо быть бдительными.
Важно помнить, что решение, которое будет принято Главной Дагестана, будет полностью основываться на коронавирусной ситуации в республике.
Мы хотим вернуть свою привычную жизнь — мы можем. Как только ситуация с коронавирусом в Дагестане пойдет на спад, количество нерабочих дней сократится.
Когда отправляетесь за покупками в продуктовые или аптеки, соблюдайте дистанцию не менее метра. Не прикасайтесь вне дома к лицу, мойте чаще руки и не разрешайте детям играть на улице.
Выгуливать животных стоит утром или вечером, когда на улице мало людей. Следите, чтобы питомец не подбирал лишнего с улиц и не контактировал с посторонними людьми.
Будьте здоровы!

 

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