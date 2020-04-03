В Аэропорту Махачкалы из-за коронавируса авиакомпании сокращают количество внутренних рейсов

Согласно данным аэропорта столицы республики, с 1 апреля и до 1 июня авиакомпания Победа отменяет все рейсы в Сургут и Санкт-Петербург. Кроме того, на данный период авиакомпания прекратила выполнение трёх ежедневных рейсов в Москву (Внуково).

В свою очередь, авиакомпания Аэрофлот приняла решение о сокращении частоты выполнения рейсов в Москву (Шереметьево). Не будет выполнен с 31 марта по 6 апреля один из трёх рейсов, отправление из Махачкалы которого должно было состояться в 01:55

Также, отменила некоторые свои рейсы и авиакомпания Ютэйр.

Начиная с 27 марта полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение. У перевозчиков есть возможность выполнять только рейсы, предназначенные для эвакуации пассажиров на территорию РФ и полёты, выполняемые по отдельным решениям правительства.