ЗАМАНА - В Аэропорту Махачкалы из-за коронавируса авиакомпании сокращают количество внутренних рейсов

В Аэропорту Махачкалы из-за коронавируса авиакомпании сокращают количество внутренних рейсов

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03 апреля, 2020. Пятница 12:03
В Аэропорту Махачкалы из-за коронавируса авиакомпании сокращают количество внутренних рейсов

Из-за распространения COVID-19 в Махачкале авиакомпании решили сократить выполнение регулярных рейсов по внутренним направлениям.

В Аэропорту Махачкалы из-за коронавируса авиакомпании сокращают количество внутренних рейсов
Общество

Согласно данным аэропорта столицы республики, с  1 апреля и до 1 июня авиакомпания Победа отменяет все рейсы в Сургут и Санкт-Петербург. Кроме того, на данный период авиакомпания прекратила выполнение трёх ежедневных рейсов в Москву (Внуково).

В свою очередь, авиакомпания Аэрофлот приняла решение о сокращении частоты выполнения рейсов в Москву (Шереметьево). Не будет выполнен с 31 марта по 6 апреля один из трёх рейсов, отправление из Махачкалы которого должно было состояться в 01:55

Также, отменила некоторые свои рейсы и авиакомпания Ютэйр.

Начиная с 27 марта полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение. У перевозчиков есть возможность выполнять только рейсы, предназначенные для эвакуации пассажиров на территорию РФ и полёты, выполняемые по отдельным решениям правительства.

 

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