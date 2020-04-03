Первичный тест на COVID-19 показал положительный результат ещё у 6-х пациентов, в том числе 79-летний мужчина и женщина в положении. Пациенты направлены в изолированные инфекционные боксы. Таким образом, общее число тех, кто ожидает итоговых результатов анализов с референс-центра в Москве достигло 16 человек. Об этом пишет пресс-служба Минздрава Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Новых случаев заражения коронавирусом в Дагестане не выявлено
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2020. Пятница 11:58
Новых подтвержденных случаев коронавируса в РД нет.