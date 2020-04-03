3 апреля: ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане

Новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки в Дагестане не обнаружено. Об этом пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану.

За время обследования первично положительных результатов на коронавирус получено от 41 человек -в т.ч. 4 человека старше 65 лет.

Подтверждено в референсцентре Москвы 25 случаев заболевания коронавирусом, 3 результата — отрицательные.

Ещё 6 материалов отправлены в Москву на исследование.

Лабораториями по ПЦР диагностики в Дагестану осуществлено 2230 исследований. Число обследованных пациентов 1961, в том числе за прошедшие сутки 446 исследований от 419 человек.

За сутки отправлено в карантин 70 пациентов. В данный момент в изоляции пребывают 966 человек.