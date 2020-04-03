«Почтой России» пенсия будет доставлена на дом

«Почта России» объявила, что в апреле пенсии и пособия всем получателям доставят домой из-за режима общей самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

Лишь 8% граждан, которые получают пенсии, и по сей день лично забирают свои выплаты в отделениях связи; но в апреле это изменится. Нужда самостоятельно прийти на почту отпадет, так как пенсии и пособия почтальонами будут доставлены на дом в установленный день.

Сообщается, что по телефону контактного центра «Почты России» жители регионов России имеют возможность оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почты и на оплату услуг ЖКХ. Оплату можно осуществить при помощи мобильного почтово-кассового терминала.