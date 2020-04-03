Яндекс открыл онлайн-школу для детей

Яндекс вместе с Центром педагогического мастерства открыл бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разного возраста смогут обучаться, оставаясь дома. Всё, что нужно для учёбы, — компьютер или телефон с доступом в интернет.

Яндекс.Школа ведет видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы смогут воспользоваться этим контентом в своих учебных программах. Также Школа предлагает учителям платформу для онлайн-трансляций уроков и заданий для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Яндекс.Школа функционирует с 9 до 14 часов, как и обычная школа.