ЗАМАНА - Яндекс открыл онлайн-школу для детей

Яндекс открыл онлайн-школу для детей

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03 апреля, 2020. Пятница 09:10
Яндекс открыл онлайн-школу для детей

Яндекс вместе с Центром педагогического мастерства открыл бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разного возраста смогут обучаться, оставаясь дома. Всё, что нужно для учёбы, — компьютер или телефон с доступом в интернет.

Яндекс открыл онлайн-школу для детей
Общество

Яндекс.Школа ведет видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы смогут воспользоваться этим контентом в своих учебных программах. Также Школа предлагает учителям платформу для онлайн-трансляций уроков и заданий для младших классов с возможностью автоматической проверки.
Яндекс.Школа функционирует с 9 до 14 часов, как и обычная школа.

 

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