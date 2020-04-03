Задача этого договора – поддержать грузоотправителей.
Например, железнодорожная компания не собирается уменьшать количество перевозок грузов железнодорожным транспортом – наоборот, она всячески будет сохранять их.
В Агентстве отметили: «В этой связи организован оперативный штаб во взаимодействии между структурами, который в том числе осуществляет согласование исполнения заявок предпринимателей на отправку грузов».
В ведомстве также отметили, что уже создана отдельная горячая линия для грузовых перевозок по следующему телефону: 8-800-755-00-00.