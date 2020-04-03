РЖД поддержит бизнес и грузоотправителей Дагестана

В РД договорились между собой Холдинг ОАО «РЖД» и Агентство по предпринимательству и инвестициям. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Задача этого договора – поддержать грузоотправителей.

Например, железнодорожная компания не собирается уменьшать количество перевозок грузов железнодорожным транспортом – наоборот, она всячески будет сохранять их.

В Агентстве отметили: «В этой связи организован оперативный штаб во взаимодействии между структурами, который в том числе осуществляет согласование исполнения заявок предпринимателей на отправку грузов».

В ведомстве также отметили, что уже создана отдельная горячая линия для грузовых перевозок по следующему телефону: 8-800-755-00-00.