ЗАМАНА - РЖД поддержит бизнес и грузоотправителей Дагестана

РЖД поддержит бизнес и грузоотправителей Дагестана

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03 апреля, 2020. Пятница 00:00
РЖД поддержит бизнес и грузоотправителей Дагестана

В РД договорились между собой Холдинг ОАО «РЖД» и Агентство по предпринимательству и инвестициям. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

РЖД поддержит бизнес и грузоотправителей Дагестана
Общество

Задача этого договора – поддержать грузоотправителей.

Например, железнодорожная компания не собирается уменьшать количество перевозок грузов железнодорожным транспортом – наоборот, она всячески будет сохранять их.

В Агентстве отметили: «В этой связи организован оперативный штаб во взаимодействии между структурами, который в том числе осуществляет согласование исполнения заявок предпринимателей на отправку грузов».

В ведомстве также отметили, что уже создана отдельная горячая линия для грузовых перевозок по следующему телефону: 8-800-755-00-00.

 

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