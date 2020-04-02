Такое заявление Президент сделал в своем обращении к стране.
Путин объявил весь апрель нерабочим
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2020. Четверг 16:59
Владимир Путин в своем обращении объявил, что нерабочее время продлится до 30 апреля.
Владимир Путин в своем обращении объявил, что нерабочее время продлится до 30 апреля.
Такое заявление Президент сделал в своем обращении к стране.
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