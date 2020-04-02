ЗАМАНА - Николай Павлов отчитался по работе Роспотребнадзора по РД

Николай Павлов отчитался по работе Роспотребнадзора по РД

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02 апреля, 2020. Четверг 16:28
Николай Павлов отчитался по работе Роспотребнадзора по РД

По вопросу исполнения Указа  о режиме повышенной  готовности, в части закрытия объектов, не относящихся к категории жизнеобеспечения информирую Вас.

Николай Павлов отчитался по работе Роспотребнадзора по РД
Общество

с 31.03.2020 сотрудниками Роспотребнадзора по РД совместно с УВД по РД с представителями органов МСУ и волонтёрами проводятся проверки деятельности объектов.  
На 9.00 02.0 к 2020 проверено выполнение работы -1765 объектов;
с нарастающим результатом 6020;
Выполняют Указ-1751 объект;
с нарастающим результатом - 5943; Выполняют работу 14 объектов;
с увеличивающимся итогом 77. Составлено административных  материалов сотрудниками РПН по ст.6.3-13;
с увеличивающимся  итогом-65;
составлено материалов сотрудниками УВД по Дагестану по ст.14.1-12 материалов. Проверки исполнения Указа будут продолжены.

 

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