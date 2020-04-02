Руководство села Цудахар Левашинского района предупреждает жителей селения об опасности заражения коронавирусной инфекцией и призывает оставаться дома. Глава Дагестана Владимир Васильев подписал Указ от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности». Любые мероприятия, предполагающие массовые скопления людей отменены.
В Левашинском районе в селе Цудахар призывают жителей оставаться дома
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2020. Четверг 15:06
В Левашинском районе в селе Цудахар объявили о режиме чрезвычайной готовности. Видео внутри.
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