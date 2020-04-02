ЗАМАНА - Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

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02 апреля, 2020. Четверг 13:26
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Употреблять имбирь и лимон для того, чтобы поддержать здоровье можно, но лечебный эффект данных продуктов против коронавируса не доказан.

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Общество

Данную информацию сообщил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в сфере здравоохранения Майкл Райан. Эксперт отметил, что в данный момент Всемирная организация здравоохранения проводит крупномасштабное тестирование самых перспективных лекарств против коронавирусной инфекции.

 

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