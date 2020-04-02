ЗАМАНА - Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции

Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции

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02 апреля, 2020. Четверг 12:31
Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции

Хотим напомнить, что Федеральным Собранием Российской Федерации ранее были поддержаны поправки в КоАП РФ.

Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции
Общество

За то, что не заражённый гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, ему будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы штрафов составляют от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит приостановление деятельности на срок до 30 суток.

 

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