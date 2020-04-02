Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции

За то, что не заражённый гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, ему будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы штрафов составляют от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит приостановление деятельности на срок до 30 суток.