За то, что не заражённый гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, ему будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы штрафов составляют от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции
- Автор Габи
- 02 апреля, 2020. Четверг 12:31
Хотим напомнить, что Федеральным Собранием Российской Федерации ранее были поддержаны поправки в КоАП РФ.
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