Движение транспортных средств на автодорогах муниципального значения ограничено

Правоохранительными органами на въездах в города и населенные пункты Дагестана будет продолжена проверка соблюдения людьми режима самоизоляции.

Вместе с Роспотребнадзором осуществляется термометрия (измерение температуры тела), при обнаружении температуры выше нормы человек направляется на соответствующее обследование.

Ограничение коснётся личного автотранспорта, кроме грузового, который необходим для жизнеобеспечения жителей. Исключение составят автомобили работников, которые обязаны быть на рабочем месте согласно Указу Главы РД от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении режима повышенной готовности".

При нахождении в машине человека, пребывание которых вне мест самоизоляции не разрешено соответствующим Указом Главы РД, нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Пребывание несовершеннолетних вне зоны самоизоляции возможно только в сопровождении взрослых.