ЗАМАНА - Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики

Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики

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02 апреля, 2020. Четверг 11:43
Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики

Указом Главы РД Владимира Васильева от 31 марта 2020 года № 26-р в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике в условиях распространения коронавируса создан Оперативный штаб. Его руководителем стал премьер-министр Дагестана Артём Здунов. 

Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики
Общество

Главная задача организованного Штаба - обеспечить стабильную работу особенно уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранения занятости, выработка мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Работа Штаба направлена на проведение постоянного контроля социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и медикаментов, наличия в Дагестане запасов продовольствия.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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