Указом Главы РД Владимира Васильева от 31 марта 2020 года № 26-р в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике в условиях распространения коронавируса создан Оперативный штаб. Его руководителем стал премьер-министр Дагестана Артём Здунов.

Главная задача организованного Штаба - обеспечить стабильную работу особенно уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранения занятости, выработка мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Работа Штаба направлена на проведение постоянного контроля социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и медикаментов, наличия в Дагестане запасов продовольствия. Подробнее можно прочитать тут.