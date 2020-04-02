ЗАМАНА - В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке

В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке

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02 апреля, 2020. Четверг 11:18
В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке

В Докузпаринском районе РД специальными хлорсодержащими средствами осуществляют дезинфекцию входных групп, кабинетов, холлов всех этажей, лестничных перил в зданиях учреждений и организаций района. Сведения об этом опубликованы на сайте администрации муниципального образования «Докузпаринский район».

В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке
Общество

С 1 апреля на территории этого района, Постановлением № 67 врио Главы района, введены дополнительные меры по защите от распространения коронавируса. Всем гражданам Докузпаринского района рекомендуют приостановить посещение религиозных объектов, мест массового скопления людей, непосредственно связанных с проведением религиозных мероприятий и обрядов. Стоит воздержаться от поездок за пределы района и Дагестана, в том числе в целях путешествия и отпуска.

Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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