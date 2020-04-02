ЗАМАНА - В Дербенте нуждающимся семьям раздадут продуктовые наборы

В Дербенте нуждающимся семьям раздадут продуктовые наборы

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02 апреля, 2020. Четверг 10:41
В Дербенте нуждающимся семьям раздадут продуктовые наборы

Примерно 2000 продуктовых наборов на средства депутатов городского собрания, частных лиц и бизнесменов приобретут власти Дербента для малоимущих семей города.

В Дербенте нуждающимся семьям раздадут продуктовые наборы
Общество

Как сообщила пресс-служба Дербента, в начале было в планах приобрести продукты питания 500 нуждающимся семьям, но благодаря материальной поддержке меценатов будет куплено примерно 2000 продуктовых наборов.

Списки малоимущих семей были предоставлены социальной службой и Общественной палатой Дербента. Туда также добавят тех, кто обращался за помощью в мэрию за прошедшие 1,5 года, и тех, кто был на приеме у мэра Дербента Хизри Абакарова.

 

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