Бозоны оказались способны вести себя как фермионы

Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что бозоны при движении в одном измерении способны создавать ферми-жидкость. Такое свойство, как было известно ранее, присуще только фермионам.

Бозон представляет собой частицу с целым значением спина (собственного момента импульса). Этим он отличается от фермиона. Если бозоны в достаточной мере охладить или сжать, то они образуют конденсат, в котором все частицы пребывают в одном и том же квантовом состоянии. Фермионы же в таком случае начнут по очереди занимать свободные квантовые состояния, создавая ферми-жидкость.

Ученые экспериментом доказали, что если заставить бозоны двигаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость. Сам эксперимент описан в журнале Science.