Бозон представляет собой частицу с целым значением спина (собственного момента импульса). Этим он отличается от фермиона. Если бозоны в достаточной мере охладить или сжать, то они образуют конденсат, в котором все частицы пребывают в одном и том же квантовом состоянии. Фермионы же в таком случае начнут по очереди занимать свободные квантовые состояния, создавая ферми-жидкость.
Ученые экспериментом доказали, что если заставить бозоны двигаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость. Сам эксперимент описан в журнале Science.