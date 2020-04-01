Глава Дагестана обратился к жителям республики

Глава Дагестана озвучил важность самоизоляции жителей Дагестана, особенно тех, кто вернулся из других стран и регионов России.

Владимир Васильев подчеркнул, что за соблюдением режима самоизоляции ведется контроль. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. В том случае, если нарушение режима приведет к болезни или смерти другого человека наступает уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы.

Глава Дагестана призвал всех дагестанцев соблюдать режим самоизоляции и следовать рекомендациям.

Подробный текст обращения прочитать можно тут.