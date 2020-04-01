Глава Дагестана озвучил важность самоизоляции жителей Дагестана, особенно тех, кто вернулся из других стран и регионов России.
Владимир Васильев подчеркнул, что за соблюдением режима самоизоляции ведется контроль. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. В том случае, если нарушение режима приведет к болезни или смерти другого человека наступает уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы.
Глава Дагестана призвал всех дагестанцев соблюдать режим самоизоляции и следовать рекомендациям.
Подробный текст обращения прочитать можно тут.
Глава Дагестана обратился к жителям республики
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2020. Среда 22:46
Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к жителям республики. Видео внутри.
Глава Дагестана озвучил важность самоизоляции жителей Дагестана, особенно тех, кто вернулся из других стран и регионов России.
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