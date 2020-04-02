Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон об продаже препаратов в режиме "онлайн" поспособствует защитите россиян от распространения коронавирусной инфекции. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
Госдума разрешила онлайн-продажи лекарств по Интернету
- Автор Габи
- 02 апреля, 2020. Четверг 00:09
Депутатским корпусом Государственной Думы был принял закон о дистанционном обращении лекарственных средств в розничную торговлю. Данная информация сообщается российскими средствами массовой информации.
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