ЗАМАНА - Госдума разрешила онлайн-продажи лекарств по Интернету

Госдума разрешила онлайн-продажи лекарств по Интернету

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02 апреля, 2020. Четверг 00:09
Госдума разрешила онлайн-продажи лекарств по Интернету

Депутатским корпусом Государственной Думы был принял закон о дистанционном обращении лекарственных средств в розничную торговлю. Данная информация сообщается российскими средствами массовой информации.

Госдума разрешила онлайн-продажи лекарств по Интернету
Общество

Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон об продаже препаратов в режиме "онлайн" поспособствует защитите россиян от распространения коронавирусной инфекции. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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