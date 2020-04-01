ЗАМАНА - В сети размещена информация о проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях

В сети размещена информация о проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях

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01 апреля, 2020. Среда 16:16
В сети размещена информация о проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях

В сети размещена информация о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы.

В сети размещена информация о проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях
Общество

В офисах, которые на время приостановили деятельность, или сотрудники которых перешли на удалённую форму работы, нужно провести ряд дезинфекционных мероприятий, а затем – генеральную уборку каждого помещения.

Более подробную информацию читайте здесь

 

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