В сети размещена информация о проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях

Автор Габи

В сети размещена информация о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы.