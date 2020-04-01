В сети размещена информация о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы.
В офисах, которые на время приостановили деятельность, или сотрудники которых перешли на удалённую форму работы, нужно провести ряд дезинфекционных мероприятий, а затем – генеральную уборку каждого помещения.
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