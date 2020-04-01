ЗАМАНА - Муфтий Дагестана обратился к жителям республики

Муфтий Дагестана обратился к жителям республики

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01 апреля, 2020. Среда 16:35
Муфтий Дагестана обратился к жителям республики

Муфтий Дагестана обратился к жителям республики.

Муфтий Дагестана обратился к жителям республики
Общество

Муфтий Дагестана призвал всех жителей республики следовать указу Владимира Васильева и на время самоизоляции приостановить проведение любых религиозных обрядов и мероприятий с массовым участием людей.

Подробнее обращение можно прочитать тут.

 

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