Указ опубликовали на официальном сайте Главы Дагестана.
Руководитель РД Владимир Васильев подписал указ от 31 марта 2020 г. № 26-рг об образовании Оперативного штаба в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях распространения коронавируса (2019-nCoV).
Указ опубликовали на официальном сайте Главы Дагестана.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..