ЗАМАНА - Глава Дагестана подписал распоряжение об образовании Оперативного штаба

Глава Дагестана подписал распоряжение об образовании Оперативного штаба

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01 апреля, 2020. Среда 16:20
Глава Дагестана подписал распоряжение об образовании Оперативного штаба

Руководитель РД Владимир Васильев подписал указ от 31 марта 2020 г. № 26-рг об образовании Оперативного штаба в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях распространения коронавируса (2019-nCoV).

Глава Дагестана подписал распоряжение об образовании Оперативного штаба
Общество

Указ опубликовали на официальном сайте Главы Дагестана.

 

 

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