На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2020. Среда 12:24
На промышленных предприятиях Дагестана в связи с Указом Главы республики Владимира Васильева «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля. Заболевших коронавирусом среди работников нет.
На сегодняшний день предпосылок к срыву государственных контрактов (договоров), внештатных ситуаций связанных с поставками сырья, материалов и покупных комплектующих изделий, вызванных данной эпидемией также нет.
Идет работа по обеспечению безопасности сотрудников, организованы оперштабы по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19). Подробнее можно прочитать тут.
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