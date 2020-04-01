ЗАМАНА - На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля

На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля

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01 апреля, 2020. Среда 12:24
На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля

На промышленных предприятиях Дагестана в связи с Указом Главы республики Владимира Васильева «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля. Заболевших коронавирусом среди работников нет.

На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля
Общество

На сегодняшний день предпосылок к срыву государственных контрактов (договоров), внештатных ситуаций связанных с поставками сырья, материалов и покупных комплектующих изделий, вызванных данной эпидемией также нет.

Идет работа по обеспечению безопасности сотрудников, организованы оперштабы по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19). Подробнее можно прочитать тут.

 

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