На промышленных предприятиях Дагестана в связи с Указом Главы республики Владимира Васильева «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля. Заболевших коронавирусом среди работников нет.

На сегодняшний день предпосылок к срыву государственных контрактов (договоров), внештатных ситуаций связанных с поставками сырья, материалов и покупных комплектующих изделий, вызванных данной эпидемией также нет.

Идет работа по обеспечению безопасности сотрудников, организованы оперштабы по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19). Подробнее можно прочитать тут.