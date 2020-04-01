ЗАМАНА - Коронавирус среди нас: необходимо относиться к этому серьезно

Коронавирус среди нас: необходимо относиться к этому серьезно

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01 апреля, 2020. Среда 12:18
Коронавирус среди нас: необходимо относиться к этому серьезно

Для России и для жителей Дагестана сейчас настало непростое время.

Коронавирус среди нас: необходимо относиться к этому серьезно
Общество

Все мы люди, у которых есть своя работа, дела, хобби. У многих есть дети, которые ходят на различные кружки. Сейчас нам нужно перенести все свои дела в домашние условия.
Работать можно удаленно, дети могут заниматься уроками, английским и другими занятиями по скайпу. Вчера я уже составила для вас подборку книг, которые вы сможете читать как самостоятельно, так и ребенку.
Нужно помнить, что в Дагестане есть случаи заболевания коронавирусом. К этому необходимо относиться со всей серьезностью: теперь это не просто безликий заболевший из Италии, про которого можно сказать, что нас не касается, теперь это наша проблема, которую должна решить Россия и ее граждане.
Рецепт простой: вы должны находиться в самоизоляции и соблюдать все правила. Каждый, кто приехал из-за границы, где есть случаи заболевания коронавирусом, должен пройти карантин в 2 недели.
Нужно всегда помнить, что вирус может находиться в вашем подъезде, дворе, в доме друзей, к которым вы решили пойти, хотя предписан режим изоляции.
Дела и походы в гости подождут. Правительство делает все для защиты граждан от вируса, а граждане должны помочь в этом — соблюдать самоизоляцию.

 

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