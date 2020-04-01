Будьте осознанными и соблюдайте режим изоляции

Мы настоятельно рекомендуем всем, кто читает данную статью, оставаться дома.

Только так вы внесете вклад в работу республики по защите от эпидемии коронавируса.

Самое важное сейчас — забота о себе и окружающих.

Опаснее всего находиться в местах массового скопления людей. Соблюдайте дистанцию в очередях, мойте руки после каждого похода в магазин. Следите за тем, чтобы дети оставались дома, ведь и они могут заболеть.

Стоит напомнить, что Китай смог эффективно бороться с эпидемией благодаря жесткой изоляции.

Мы сможем достигнуть такого же результата благодаря спокойствию, пребыванию дома и исполнению всех рекомендаций. Рекомендации можно прочитать тут.

Республика Дагестан проводит дезинфекцию всех улиц, скамеек и остановок. Внесите в это свой вклад, соблюдая указ Главы РД.

Не паникуйте из-за страха остаться без марлевых масок, медикаментов или продуктов. В Дагестане налажено производство марлевых масок, в магазинах есть все продукты, а цены на них контролируются.

Будьте здоровы и соблюдайте режим изоляции!