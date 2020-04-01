Мы настоятельно рекомендуем всем, кто читает данную статью, оставаться дома.
Только так вы внесете вклад в работу республики по защите от эпидемии коронавируса.
Самое важное сейчас — забота о себе и окружающих.
Опаснее всего находиться в местах массового скопления людей. Соблюдайте дистанцию в очередях, мойте руки после каждого похода в магазин. Следите за тем, чтобы дети оставались дома, ведь и они могут заболеть.
Стоит напомнить, что Китай смог эффективно бороться с эпидемией благодаря жесткой изоляции.
Мы сможем достигнуть такого же результата благодаря спокойствию, пребыванию дома и исполнению всех рекомендаций. Рекомендации можно прочитать тут.
Республика Дагестан проводит дезинфекцию всех улиц, скамеек и остановок. Внесите в это свой вклад, соблюдая указ Главы РД.
Не паникуйте из-за страха остаться без марлевых масок, медикаментов или продуктов. В Дагестане налажено производство марлевых масок, в магазинах есть все продукты, а цены на них контролируются.
Будьте здоровы и соблюдайте режим изоляции!
Будьте осознанными и соблюдайте режим изоляции
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2020. Среда 12:01
Из-за сложной эпидемической ситуации Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ, в котором указано, что с 30 марта предписывается временно приостановить деятельность любых развлекательных и культурных мероприятий.
Мы настоятельно рекомендуем всем, кто читает данную статью, оставаться дома.
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