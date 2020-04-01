Коронавирус: как справиться с реальностью? Советы психолога

1. Самое важное правило — повышайте собственную грамотность в вопросе. Прочтите рекомендации ВОЗ. Выполняйте их.

Это даст ощущение, что вы что-то делаете и это что-то – может помочь. Считаю, что такое ощущение вполне соответствует действительности. 2. Читайте новости из достойных доверия, экспертных источников. Не стоит следить за хайповыми вбросами – это только поспособствует усилению вашей паники. Не нужно проводить весь день и искать новости, в том числе – сомнительной достоверности. Это по умолчанию ухудшит ваше психологическое состояние.

Однако, не нужно полностью отказываться от какой-либо информации – это тоже может усилить тревогу. Выберите пару достойных доверия источников и наблюдайте за ними. 3. Проверяйте рекомендации своей головой на безопасность, безвредность, логичность. Например, если кто-то будет призывать вас выйти на площадь и организовать протест против карантина, как это было в Италии – это многим может показаться привлекательным, потому что даёт выход агрессии, но в итоге вы без особой необходимости очутитесь в многолюдном месте, где выше риск заразиться.

Если же кто-то рекомендует вам мыть руки чаще, чем вы раньше это делали – это абсолютно безвредно, экономически и физически достижимо и путём логических рассуждений можно понять, почему это способно сработать. Важно осознать, весь мир изменился и должно пройти какое-то время прежде, чем всё начнёт возвращаться на круги своя. Также важно понимать две вещи: Первое – это закончится. Так же, как уже закончилась вспышка вируса в Китае. Человечество уже не первый раз переживает подобное – и оставляет прожитое в прошлом. Второе – на нашем кусочке шарика всё только начинается. И как бы трудно не было, на определённое время нам нужно поменять привычную жизнь, поведение, многое. Да, это неприятно – на время отказаться от спортзала, перестать посещать привычные кафе, отменить мероприятия, связанные с знаменательными датами. Но чем раньше мы примем реальность, тем легче переживем вспышку на нашей территории, тем скорее все закончится, тем меньше последствий будет иметь для каждого из нас. Это – разумно. Да, нам не нравится, что пандемия сказывается на нашей жизни. Но это всё равно происходит, и мы можем либо закрывать на это глаза, агрессировать, паниковать, либо собирать информацию из достоверных источников и делать то, что по-настоящему может сработать. Берегите себя и будьте здоровы!