ЗАМАНА - Глава Дагестана подписал указ о запрете массовых мероприятий в республике

Глава Дагестана подписал указ о запрете массовых мероприятий в республике

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01 апреля, 2020. Среда 08:42
Глава Дагестана подписал указ о запрете массовых мероприятий в республике

30 марта Лидер РД Владимир Васильев добавил изменения в свой Указ от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности».

Глава Дагестана подписал указ о запрете массовых мероприятий в республике
Общество
Согласно новой версии указа, из-за сложной эпидемиологической обстановки, на территории Дагестана с 30 марта предписано временно приостановить деятельность развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием людей, также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.

Указ распространяется и на работу кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и на работу любых других развлекательных мест.  Подробнее указ можно прочитать тут.

 

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