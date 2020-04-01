Глава Дагестана подписал указ о запрете массовых мероприятий в республике

30 марта Лидер РД Владимир Васильев добавил изменения в свой Указ от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности».



Согласно новой версии указа, из-за сложной эпидемиологической обстановки, на территории Дагестана с 30 марта предписано временно приостановить деятельность развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием людей, также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.