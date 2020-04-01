ЗАМАНА - В Дагестане введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Дагестане введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Автор
01 апреля, 2020. Среда 08:33
В Дагестане введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Лидер РД Владимир Васильев 31 марта 2020 года подписал Указ №23, предписывающий жителям Дагестана в возрасте старше 65 лет, также людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

В Дагестане введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Общество

 Согласно указу, режим самоизоляции должен проходить по месту проживания указанных лиц или в других жилых помещениях.

Самоизоляция не касается руководителей и работников компаний, организаций, учреждений, органов власти, чье пребывание на рабочем месте является критически важным для обеспечения их работы, а также медиков.

Указ распространяется на людей, живущих с 28 марта в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия в Дагестане, за исключением тех,  кто находится в служебных командировках или служебных поездках, до окончания срока пребывания в этих учреждениях.

 

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top