Лидер РД Владимир Васильев 31 марта 2020 года подписал Указ №23, предписывающий жителям Дагестана в возрасте старше 65 лет, также людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Согласно указу, режим самоизоляции должен проходить по месту проживания указанных лиц или в других жилых помещениях.

Самоизоляция не касается руководителей и работников компаний, организаций, учреждений, органов власти, чье пребывание на рабочем месте является критически важным для обеспечения их работы, а также медиков.

Указ распространяется на людей, живущих с 28 марта в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия в Дагестане, за исключением тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках, до окончания срока пребывания в этих учреждениях.