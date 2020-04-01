ЗАМАНА - Названа дата выхода дешевого iPhone

Названа дата выхода дешевого iPhone

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01 апреля, 2020. Среда 00:00
Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер объявил время выхода в продажу iPhone SE2. 

Названа дата выхода дешевого iPhone
Общество

Выход гаджета случится в апреле 2020 года, сообщает Поссер в Twitter. Блогер поведал, что 30 марта топ-менеджеры Apple  организовали закрытое собрание, на котором обговорили дату выхода дешевого iPhone, который станет преемником SE. По словам Поссера, Apple планирует показать новый гаджет 15 апреля и начать отгрузку смартфонов в магазины 22 апреля. К концу апреля новые iPhone появятся в продаже.

 

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