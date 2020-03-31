В период нерабочей недели в России энергетики группы «Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежное энергоснабжение граждан и социально значимых объектов СКФО.

В общем в 7 субъектах электросетевой работы «Россети Северный Кавказ» дежурят 1028 работников энергокомпании. Сотрудники в составе 152 бригад готовы в срочном порядке реагировать на появление любой проблемной ситуации на энергообъектах компании. Мобилизована 161 единица спецтехники.

В общем в зоне обслуживания «Россети Северный Кавказ» – почти 5000 социально значимых объектов. Около 600 из этого числа - организации здравоохранения. Подробнее прочитать можно тут.