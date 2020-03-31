Более тысячи энергетиков «Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежное энергоснабжение СКФО в период нерабочей недели
- Автор Мадина
- 31 марта, 2020. Вторник 17:53
В период нерабочей недели в России энергетики группы «Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежное энергоснабжение граждан и социально значимых объектов СКФО.
В общем в 7 субъектах электросетевой работы «Россети Северный Кавказ» дежурят 1028 работников энергокомпании. Сотрудники в составе 152 бригад готовы в срочном порядке реагировать на появление любой проблемной ситуации на энергообъектах компании. Мобилизована 161 единица спецтехники.
В общем в зоне обслуживания «Россети Северный Кавказ» – почти 5000 социально значимых объектов. Около 600 из этого числа - организации здравоохранения. Подробнее прочитать можно тут.
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