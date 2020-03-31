Ничего не помешает вам взять хорошую книжку и почитать. А если у вас есть дети, то вы сможете почитать и им!
Я составила для читателей сетевого издания «Замана» 6 книг, 3 из которых вы сможете почитать и своим детям.
3 книги, которые вы сможете почитать ребенку:
1. «Когда здесь была Марни» Джоан Робинсон. Нежная история о маленькой девочке по имени Анна, у которой нет друзей. Она часто гуляет одна и грустит, но однажды она встретила другую девочку, которую зовут Марни. И живет Марни в загадочном доме на болоте. Добрая и интересная книга, которая понравится любому ребенку;
2. «Юная леди Гот и призрак мышонка» Крис Ридделл. У вас есть дочка? Прекрасно,
тогда вы проведете очень веселые и интересные 2 часа за чтением этой книги. Юная леди Гот крайне любопытная девочка, она умеет за себя постоять и найти решение для любой проблемы;
3. «Северное сияние» Филип Пулман. Здесь можно с уверенностью сказать, что в книгу влюбится не только ребенок, но и родитель. Пулман придумал волшебный мир, где у каждого ребенка есть свой деймон (что-то вроде питомца, но волшебного). Двенадцатилетняя девочка Лира Белаква вместе со своим деймоном Пантелеймоном живет в Оксфорде. И тут вдруг она попадает в невероятную переделку, от которой просто нельзя оторваться.
3 книги для взрослого читателя:
1. «Центр тяжести» Алексей Поляринов.
Поляринов написал книгу, которая тронет каждого. В начале мы вспомним детство, где с друзьями придумывали загадочные истории и сами же пытались их исследовать. Вспомним школьные времена и свои проблемы, которые казались нам очень важными. А потом мы резко попадем уже во взрослый мир, где Поляринов умело использовал постмодернистские приемы и киберпанк;
2. «Дневник книготорговца» Шон Байтелл.
Вам всегда было интересно узнать о жизни книготорговца? Эта книга идеальный вариант, ведь Шон Байтелл самый настоящий книготорговец, его книжный магазин находится в Шотландии. Байтелл многие годы писал рабочие заметки, которые в итоге превратились в книгу полную юмора, сарказма и иронии;
3. «Имя розы» Умберто Эко.
Любите историю и средневековье? Пошелестеть старыми страницами книги, которую вы нашли где-то у дедушки? Почувствовать аромат старины? «Имя розы» сможет дать это все, добавив к этому еще и детективную нотку. А что может быть интереснее интеллектуального, большого, грандиозного романа о средневековье, в котором главные герои носят имена Вильгем Баскервильский и его ученик Ватсон (привет, Шерлок Холмс).
Приятного вам чтения, поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы потом обсудить с ними книги!
Что почитать в нерабочую неделю?
- Автор Мадина
- 31 марта, 2020. Вторник 17:32
Нерабочая неделя в России будет идти с 30 по 5 апреля, поэтому в это время можно заняться многими полезными хобби. Например, чтением.
Ничего не помешает вам взять хорошую книжку и почитать. А если у вас есть дети, то вы сможете почитать и им!
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