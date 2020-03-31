В такое тяжелое и серьезное время люди должны сплотиться и думать не о шутках, а о здоровье близких и окружающих. Поэтому будьте сознательны и бдительны каждый день, не снижая уровень серьезности даже 1-го апреля. Любая шутка или провокация в этот день будет нести за собой наказание. Следуйте рекомендациям медиков и оставайтесь дома.
«1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание
- Автор Мадина
- 31 марта, 2020. Вторник 17:04
Каждый взрослый человек должен помнить, что любое провокационное заявление в интернете может понести за собой последствия.
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