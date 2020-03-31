«1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание

В такое тяжелое и серьезное время люди должны сплотиться и думать не о шутках, а о здоровье близких и окружающих. Поэтому будьте сознательны и бдительны каждый день, не снижая уровень серьезности даже 1-го апреля. Любая шутка или провокация в этот день будет нести за собой наказание. Следуйте рекомендациям медиков и оставайтесь дома.