ЗАМАНА - «1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание

«1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание

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31 марта, 2020. Вторник 17:04
«1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание

Каждый взрослый человек должен помнить, что любое провокационное заявление в интернете может понести за собой последствия.

«1 апреля» — за шутки в этот день можно получить штраф или уголовное наказание
Общество

В такое тяжелое и серьезное время люди должны сплотиться и думать не о шутках, а о здоровье близких и окружающих. Поэтому будьте сознательны и бдительны каждый день, не снижая уровень серьезности даже 1-го апреля. Любая шутка или провокация в этот день будет нести за собой наказание. Следуйте рекомендациям медиков и оставайтесь дома.

 

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