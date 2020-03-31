В многоквартирных домах Дагестана проводится дезинфекция

Санитарные сотрудники ежедневно дезинфицируют специальным средством подъезды, детские площадки и скамейки. Важное внимание уделяется лифтам, кнопочной панели лифтов, ручкам подъездных дверей и любым гладким поверхностям, так как известно, что на них вирус может выживать дольше.