8 среднеобразовательных учреждений изготавливают марлевые маски в количестве 6000 шт. в день. Помимо того на производственных подразделениях УФСИН России по РД производится примерно 5000 шт. в день. Сформированный в регионе Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса на территории РД рассматривает вопросы распределения выпущенных масок. Подробнее читайте здесь