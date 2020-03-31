ЗАМАНА - В Дагестане налажено производство медицинских масок

В Дагестане налажено производство медицинских масок

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31 марта, 2020. Вторник 11:49
В Дагестане налажено производство медицинских масок

По состоянию на 31 марта в регионе налажено производство марлевых повязок.

В Дагестане налажено производство медицинских масок
Общество

8 среднеобразовательных учреждений изготавливают марлевые маски в количестве 6000 шт. в день. Помимо того на производственных подразделениях УФСИН России по РД производится примерно 5000 шт. в день. Сформированный в регионе Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса на территории РД рассматривает вопросы распределения выпущенных масок. Подробнее читайте здесь

 

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