В Дагестане налажено производство медицинских масок
- Автор Габи
- 31 марта, 2020. Вторник 11:49
По состоянию на 31 марта в регионе налажено производство марлевых повязок.
8 среднеобразовательных учреждений изготавливают марлевые маски в количестве 6000 шт. в день. Помимо того на производственных подразделениях УФСИН России по РД производится примерно 5000 шт. в день. Сформированный в регионе Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса на территории РД рассматривает вопросы распределения выпущенных масок. Подробнее читайте здесь
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