ЗАМАНА - В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности

В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности

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31 марта, 2020. Вторник 08:07
В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности

В РД предприятия проверили насчет соблюдения введённого режима повышенной готовности.

В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности
Общество

Рейдовые проверки проводились работниками Управления Роспотребнадзора по Дагестану, УВД по РД вместе с органами местного самоуправления и волонтерами.  В общем проверили работу 2051 предприятия, из них 712 по Махачкале. В процессе проверки обнаружено, что 37 объектов продолжали свою работу. В отношении них составлены административные материалы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

 

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