Рейдовые проверки проводились работниками Управления Роспотребнадзора по Дагестану, УВД по РД вместе с органами местного самоуправления и волонтерами. В общем проверили работу 2051 предприятия, из них 712 по Махачкале. В процессе проверки обнаружено, что 37 объектов продолжали свою работу. В отношении них составлены административные материалы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности
- Автор Мадина
- 31 марта, 2020. Вторник 08:07
В РД предприятия проверили насчет соблюдения введённого режима повышенной готовности.
Последнее от Мадина
- ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков
- Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на лекарства и продовольственные товары
- Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году
- Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году
- Государственная стоматология Каспийска присоединилась к Всероссийской акции #мывместе Стоматология Каспийска обсуживает на дому находящихся на карантине из-за COVID-19