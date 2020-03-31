В Дагестане объекты предпринимательства проверили на предмет соблюдения введённого режима повышенной готовности

Рейдовые проверки проводились работниками Управления Роспотребнадзора по Дагестану, УВД по РД вместе с органами местного самоуправления и волонтерами. В общем проверили работу 2051 предприятия, из них 712 по Махачкале. В процессе проверки обнаружено, что 37 объектов продолжали свою работу. В отношении них составлены административные материалы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.