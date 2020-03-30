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Муфтий Дагестана: Мы оказались в особом положении, в котором необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций
- Автор Габи
- 30 марта, 2020. Понедельник 21:23
Муфтий РД шейх Ахмад-хаджи Абдулаев обратился к населению региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Текст обращения опубликован на сайте муфтията.
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