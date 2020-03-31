ЗАМАНА - ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков

ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков

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31 марта, 2020. Вторник 00:05
ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков

Жители России, которые столкнулись с проблемой при выплате ипотеки, могут получить бесплатную консультацию на сайте спроси.дом.рф или позвонив на бесплатную горячую линию 8-800-700-56-77. Об этом в беседе на площадке Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом для портала стопкоронавирус.рф заявил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков
Общество

Ниденс подчеркнул, что многие граждане страны не могут платить полную сумму из-за сложной ситуации с коронавирусом: среди заемщиков есть те, чей бюджет уменьшился в период эпидемии и те, кто попал в госпиталь с коронавирусной инфекцией. В таком случае необходимо сразу же собрать всю нужную информацию и обратиться к кредитору. Форму заявления можно скачать на сайте спроси.дом.рф.

 

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