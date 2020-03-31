ДОМ.РФ открыл интернет-портал и горячую линию по поддержке ипотечных заемщиков

Жители России, которые столкнулись с проблемой при выплате ипотеки, могут получить бесплатную консультацию на сайте спроси.дом.рф или позвонив на бесплатную горячую линию 8-800-700-56-77. Об этом в беседе на площадке Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом для портала стопкоронавирус.рф заявил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.