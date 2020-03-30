Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году

В Махачкале приняли решение построить 9 детских садов на 1,5 тысяч мест до конца 2020 года, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в столице Дагестана 70 работающих детских садов, которые посещают примерно 20 тысяч детей. В общей очереди в детские учреждения в Махачкале на 2020 год около 25 тысяч детей. Подробнее можно прочитать тут.