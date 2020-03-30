Предприниматели Дагестана в условиях карантина перенаправили свой бизнес на «удалёнку»

Этот указ распространяется не только на общепит или банкетные залы, но и на объекты торговли. Малый и средний бизнес в такой ситуации смог найти пользу – опрошенные нами бизнесмены перевели свою работу под «удалёнку». Таким образом, появилась прекрасная возможность использовать все ресурсы интернета. Человек может сделать заказ на сайте, после чего ему его просто доставит курьер.