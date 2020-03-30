Этот указ распространяется не только на общепит или банкетные залы, но и на объекты торговли. Малый и средний бизнес в такой ситуации смог найти пользу – опрошенные нами бизнесмены перевели свою работу под «удалёнку». Таким образом, появилась прекрасная возможность использовать все ресурсы интернета. Человек может сделать заказ на сайте, после чего ему его просто доставит курьер.
Предприниматели Дагестана в условиях карантина перенаправили свой бизнес на «удалёнку»
- Автор Мадина
- 30 марта, 2020. Понедельник 20:35
С 30 марта большая часть бизнеса РД временно приостановит работу. Таково требование Указа Главы Дагестана Владимира Васильева.
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