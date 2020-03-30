ЗАМАНА - В Махачкале предпринимателей, нарушивших Указ Президента РФ о нерабочей неделе, привлекут к уголовной ответственности

В Махачкале предпринимателей, нарушивших Указ Президента РФ о нерабочей неделе, привлекут к уголовной ответственности

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30 марта, 2020. Понедельник 15:06
В Махачкале предпринимателей, нарушивших Указ Президента РФ о нерабочей неделе, привлекут к уголовной ответственности

Такое решение приняли на собрании Штаба по предотвращению распространения коронавируса.

В Махачкале предпринимателей, нарушивших Указ Президента РФ о нерабочей неделе, привлекут к уголовной ответственности
Общество

Со всеми бизнесменами в конце прошедшей недели и все выходные шли разъяснительные беседы и были даны уведомления – в Махачкале могут работать только продовольственные рынки и магазины, аптеки и больницы. Все другие организации, особенно те, где скапливается большое число людей, должны быть закрыты. Сильное беспокойство у властей вызывают банкетные залы. В прошедшие выходные было дано разрешение провести мероприятия, на организацию которых были приобретены продукты и затрачены средства. Подробнее можно прочитать тут.

 

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