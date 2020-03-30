Со всеми бизнесменами в конце прошедшей недели и все выходные шли разъяснительные беседы и были даны уведомления – в Махачкале могут работать только продовольственные рынки и магазины, аптеки и больницы. Все другие организации, особенно те, где скапливается большое число людей, должны быть закрыты. Сильное беспокойство у властей вызывают банкетные залы. В прошедшие выходные было дано разрешение провести мероприятия, на организацию которых были приобретены продукты и затрачены средства. Подробнее можно прочитать тут.