Чем заняться на карантине дагестанцам?

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин обратился к населению в связи со сложившейся ситуацией, связанной коронавирусом. Глава страны призвал жителей России в ближайшую неделю оставаться дома.

Если вы сейчас на карантине и не представляете, чем занять себя, то предлагаем осуществить виртуальный тур по популярным музеям, изучить новый язык или посмотреть в режиме онлайн мировые оперы и спектакли.

Список виртуальных музеев

Онлайн — театры, опера, филармония.

Бесплатные онлайн-сервисы на время карантина