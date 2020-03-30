Если вы сейчас на карантине и не представляете, чем занять себя, то предлагаем осуществить виртуальный тур по популярным музеям, изучить новый язык или посмотреть в режиме онлайн мировые оперы и спектакли.
Онлайн — театры, опера, филармония.
На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин обратился к населению в связи со сложившейся ситуацией, связанной коронавирусом. Глава страны призвал жителей России в ближайшую неделю оставаться дома.
Если вы сейчас на карантине и не представляете, чем занять себя, то предлагаем осуществить виртуальный тур по популярным музеям, изучить новый язык или посмотреть в режиме онлайн мировые оперы и спектакли.
Онлайн — театры, опера, филармония.
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