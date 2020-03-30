ЗАМАНА - В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

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30 марта, 2020. Понедельник 12:25
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В РФ с участием сотрудников Российской академии наук создали 3 лекарственных препарата, которые возможно смогут помочь в лечении COVID-19, появляющегося из-за коронавируса, пишет РИА Новости.
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Общество
До этого Федеральное медико-биологическое агентство объявило о создании еще одной вакцины на основе противомалярийного мефлохина.
 
Отмечают, что эти 3 вакцины стали интересны Министерству здравоохранения РФ и на данный момент имеют приоритетное значение в деятельности химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки". Подробнее прочитать можно тут.
 

 

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