В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
- Автор Мадина
- 30 марта, 2020. Понедельник 12:25
В РФ с участием сотрудников Российской академии наук создали 3 лекарственных препарата, которые возможно смогут помочь в лечении COVID-19, появляющегося из-за коронавируса, пишет РИА Новости.
До этого Федеральное медико-биологическое агентство объявило о создании еще одной вакцины на основе противомалярийного мефлохина.
Отмечают, что эти 3 вакцины стали интересны Министерству здравоохранения РФ и на данный момент имеют приоритетное значение в деятельности химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки". Подробнее прочитать можно тут.
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