В РФ с участием сотрудников Российской академии наук создали 3 лекарственных препарата, которые возможно смогут помочь в лечении COVID-19, появляющегося из-за коронавируса, пишет РИА Новости.



До этого Федеральное медико-биологическое агентство объявило о создании еще одной вакцины на основе противомалярийного мефлохина.