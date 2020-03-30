Артём Здунов встретился с главным санитарным врачом Дагестана
- Автор Мадина
- 30 марта, 2020. Понедельник 12:11
Значительное внимание было уделено темам, касающимся работы хозяйствующих субъектов, работы предприятий общепита, обеспеченности необходимыми лекарствами.
На собрании было отмечено, как в Дагестане выполняются Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ Главы РД «О введении режима повышенной готовности» с внесёнными в него изменениями. Оба указа направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.
Была обсуждена и работа волонтерских организаций. Стоит напомнить, в эти дни волонтеры посещают пенсионеров, доставляя им медикаменты, продукты, помогают в хозяйстве.
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