29 марта премьер-министр РД Артём Здунов провел встречу с руководителем Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николаем Павловым. Они обговорили эпидемиологическую ситуацию в республике в связи с коронавирусом.



Значительное внимание было уделено темам, касающимся работы хозяйствующих субъектов, работы предприятий общепита, обеспеченности необходимыми лекарствами.

На собрании было отмечено, как в Дагестане выполняются Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ Главы РД «О введении режима повышенной готовности» с внесёнными в него изменениями. Оба указа направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.

Была обсуждена и работа волонтерских организаций. Стоит напомнить, в эти дни волонтеры посещают пенсионеров, доставляя им медикаменты, продукты, помогают в хозяйстве.