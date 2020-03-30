ЗАМАНА - Артём Здунов встретился с главным санитарным врачом Дагестана

Артём Здунов встретился с главным санитарным врачом Дагестана

Автор
30 марта, 2020. Понедельник 12:11
Артём Здунов встретился с главным санитарным врачом Дагестана
29 марта премьер-министр РД Артём Здунов провел встречу с руководителем Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николаем Павловым. Они обговорили эпидемиологическую ситуацию в республике в связи с коронавирусом.
Артём Здунов встретился с главным санитарным врачом Дагестана
Общество

Значительное внимание было уделено темам, касающимся работы хозяйствующих субъектов, работы предприятий общепита, обеспеченности необходимыми лекарствами.

На собрании было отмечено, как в Дагестане выполняются Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ Главы РД «О введении режима повышенной готовности» с внесёнными в него изменениями. Оба указа направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.

Была обсуждена и работа волонтерских организаций. Стоит напомнить, в эти дни волонтеры посещают пенсионеров, доставляя им медикаменты, продукты, помогают в хозяйстве.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top