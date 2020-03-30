ЗАМАНА - Владимир Васильев награжден орденом «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Владимир Васильев награжден орденом «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа

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30 марта, 2020. Понедельник 10:46
Владимир Васильев награжден орденом «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа

28 марта на встрече с Лидером Дагестана Владимиром Васильевым муфтий РД шейх Ахмад Афанди Абдулаев, председатель Совета алимов республики вручил ему награду «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Владимир Васильев награжден орденом «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Общество

Республика Дагестан, по словам муфтия региона, является одним из субъектов РФ, где большое количество мусульман. И такая награда, отметил шейх Ахмад Афанди Абдулаев, является знаком уважения и признания заслуг Владимира Васильева.  Владимир Васильев заметил, что получить такую награду для него большая честь. Он подчеркнул, что будет стараться оправдывать такое доверие и в дальнейшей работе, отметив, что твердая позиция мусальманского духовенства позволяет решать множество давних проблем в республике.

 

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