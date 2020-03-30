Владимир Васильев награжден орденом «За заслуги перед Уммой» I степени Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Республика Дагестан, по словам муфтия региона, является одним из субъектов РФ, где большое количество мусульман. И такая награда, отметил шейх Ахмад Афанди Абдулаев, является знаком уважения и признания заслуг Владимира Васильева. Владимир Васильев заметил, что получить такую награду для него большая честь. Он подчеркнул, что будет стараться оправдывать такое доверие и в дальнейшей работе, отметив, что твердая позиция мусальманского духовенства позволяет решать множество давних проблем в республике.