Маску в жемчужинах надевают невесты на свадьбу в Дагестане

Дата свадьбы выпадала на не самый лучший период - все обязаны были надеть медицинские маски. Дабы спасти главный день в жизни молодожен, фотограф заказала 2 маски с жемчужинами. Одну - для себя, другую - для невесты. У фотографа маска выглядела красиво и изящно. Не менее модно была оформлена маска для невесты - на шёлковой ткани белого цвета были нашиты перламутровые бусины.

Стала ли невеста надевать маску, не сообщается, но свадьба прошла удачно. Как объяснила фотограф на своей личной странице в инстаграм, для проведения свадьбы паре потребовалось специальное разрешение от правительства.