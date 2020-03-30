Врачи оперативно изолировали дагестанку, прибывшую из ОАЭ

Министерство здравоохранения Дагестана отреагировало на это и подчеркивает, что на ролике видно, как медики поликлиники № 2 ищут всех, кто мог контактировать с женщиной прибывшей из ОАЭ, у которой первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщают, женщина помещена в отдельный бокс центра инфекционных болезней. Результаты экспресс-теста всех возможно заразившихся отправляются в референс-центр в Москве для подтверждения диагноза В группе риска находятся все те, кто мог контактировать с женщиной, в том числе соседи. Все жители дома должны соблюдать режим карантина. Напоминаем, что нарушение карантина – это уголовное преступление.