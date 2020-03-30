ЗАМАНА - Врачи оперативно изолировали дагестанку, прибывшую из ОАЭ

Врачи оперативно изолировали дагестанку, прибывшую из ОАЭ

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30 марта, 2020. Понедельник 09:22
Врачи оперативно изолировали дагестанку, прибывшую из ОАЭ

Социальные сети РД сегодня обсуждали ролик, где в Махачкале множество медиков в белых халатах заходят в подъезд одного из столичных многоквартирных домов. Паникеры начали фантазировать и взялись давать оценку происходящему на видео.

Врачи оперативно изолировали дагестанку, прибывшую из ОАЭ
Общество

Министерство здравоохранения Дагестана отреагировало на это и подчеркивает, что на ролике видно, как медики поликлиники № 2 ищут всех, кто мог контактировать с женщиной прибывшей из ОАЭ, у которой первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщают, женщина помещена в отдельный бокс центра инфекционных болезней. Результаты экспресс-теста всех возможно заразившихся отправляются в референс-центр в Москве для подтверждения диагноза В группе риска находятся все те, кто мог контактировать с женщиной, в том числе соседи. Все жители дома должны соблюдать режим карантина. Напоминаем, что нарушение карантина – это уголовное преступление.

 

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взяты из открытых источников
 

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