ЗАМАНА - Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру

Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру

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30 марта, 2020. Понедельник 09:19
Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру

Из-за эпидемии коронавируса (COVID-19) в субъектах РФ, в том числе в Дагестане, а также в Саудовской Аравии и других мусульманских странах мечети закрылись на карантин.

Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру
Общество

В мечетях отменены пятничные молитвы. Ранее во многих государствах планеты были запрещены массовые мероприятия – спортивные, культурные, развлекательные. Так как количество людей, заболевших коронавирусом становится больше каждый день, представители различных конфессий приняли решение отменить массовые мероприятия в своих храмах.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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