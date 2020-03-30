В мечетях отменены пятничные молитвы. Ранее во многих государствах планеты были запрещены массовые мероприятия – спортивные, культурные, развлекательные. Так как количество людей, заболевших коронавирусом становится больше каждый день, представители различных конфессий приняли решение отменить массовые мероприятия в своих храмах. Подробнее можно прочитать тут.
Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру
- Автор Мадина
- 30 марта, 2020. Понедельник 09:19
Из-за эпидемии коронавируса (COVID-19) в субъектах РФ, в том числе в Дагестане, а также в Саудовской Аравии и других мусульманских странах мечети закрылись на карантин.
Последнее от Мадина
- Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру
- В детсадах и школах в Москве организуют дежурные группы
- В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции
- УФАС Дагестана проверит обоснованность роста цен на имбирь
- Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции