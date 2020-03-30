В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции

Домашний режим самоизоляции будет введён для всех граждан Москвы независимо от возраста с 30 марта, заявляется на сайте мэра города Сергея Собянина.

Выходить на улицу можно только в случаях обращения за срочной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Жителям города, которые обязаны быть на рабочем месте, можно ездить на работу.

Будет разрешено делать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выбрасывать мусор.

В ближайшие дни покидать дом можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться москвичам в порядке, установленным властями Москвы.

Кроме того, мэр дал указание выплачивать компенсацию всем безработным. Весь размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц.