ЗАМАНА - В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции

В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции

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30 марта, 2020. Понедельник 00:00
В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции

Домашний режим самоизоляции будет введён для всех граждан Москвы независимо от возраста с 30 марта, заявляется на сайте мэра города Сергея Собянина.

В Москве вводится режим всеобщей самоизоляции
Общество

Выходить на улицу можно только в случаях обращения за срочной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

 

Жителям города, которые обязаны быть на рабочем месте, можно ездить на работу.

 

Будет разрешено делать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выбрасывать мусор.

 

В ближайшие дни покидать дом можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться москвичам в порядке, установленным властями Москвы.

 

Кроме того, мэр дал указание выплачивать компенсацию всем безработным. Весь размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц.

 

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